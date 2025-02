Mady Touré…le profil idéal pour diriger la fédération sénégalaise de football, selon

M.Mady Touré, le profil idéal pour diriger enfin la fédération sénégalaise de football !

Le football sénégalais est en pleine évolution, mais pour continuer à prospérer, il a besoin d’un leadership éclairé, passionné et dévoué. Et en M.Mady Touré, nous avons exactement ce profil. Contrairement à d’autres figures du sport, souvent perçues comme des prétentieux avides de prébendes, M. Touré se distingue par sa passion inébranlable pour le football et son engagement sincère à promouvoir ce sport au Sénégal. Il n’est pas en quête de pouvoirs ou de privilèges personnels ; son seul objectif est d’élever le football sénégalais et d’assurer un avenir radieux à nos jeunes talents.

En tant que président de l’académie Génération Foot, M.Mady Touré a largement contribué à l’essor du football sénégalais, en œuvrant pour une formation de qualité et en développant une académie qui a vu éclore certains des plus grands talents de notre époque. Grâce à lui, des dizaines de jeunes joueurs sénégalais ont eu la chance de se former dans des conditions optimales, leur permettant de briller aujourd’hui dans les plus grands championnats européens. Son travail a directement contribué à l’amélioration de la qualité du football local et a permis au Sénégal de se hisser au sommet du football africain.

L’un des plus grands succès de cette révolution est la victoire historique de l’équipe nationale lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Cameroun, un exploit qui n’aurait sans doute pas été possible sans le travail assidu et l’accompagnement de talents comme ceux formés à Génération Foot. Les jeunes qui évoluent aujourd’hui au plus haut niveau du football mondial sont la preuve vivante de l’impact durable de l’académie de M. Touré sur notre sport.

Cependant, malgré ces réalisations spectaculaires, M. Touré, depuis qu’il a été candidat à la présidence de la fédération, fait face à des obstacles, notamment de la part de plusieurs hauts responsables de l’actuelle instance dirigeante de notre football. Ces derniers n’hésitent pas à entraver les efforts de l’académie Génération Foot en bloquant son développement dans le championnat national et en lui mettant des bâtons dans les roues lors de l’organisation des compétitions de ce même championnat. En effet, alors qu’il est permis à Génération Foot d’accueillir sur son terrain des rencontres de Coupe de la Ligue, il lui est interdit d’en faire autant pour les matchs du championnat national, c’est une aberration ! En effet, comment peut-on comprendre que Deni, terrain de l’Académie Génération Foot, disposant de la meilleure pelouse à travers le pays, exceptée celle du Stade du Sénégal Abdoulaye Wade, ne puisse accueillir des matchs de notre championnat à domicile ? Cette décision de la fédération sénégalaise de football est scandaleuse, elle est arbitraire, injuste et impopulaire, puisque n’étant basée sur aucune disposition légale ou un seul texte dans le dispositif de la fédération. Cette attitude montre clairement un manque de vision et de soutien envers l’une des structures les plus prometteuses du football sénégalais. À ce propos, les autorités de notre pays sont interpellées afin que cet isolement acté de l’Académie Génération Foot devienne un mauvais souvenir puisque les jeunes talents sénégalais qui y sont formés ont aussi besoin d’évoluer sur leur terrain à l’occasion de certaines rencontres du championnat national !

Revenant au président Mady Touré qui briguera encore la plus haute instance de notre football, cet homme mérite la reconnaissance et les encouragements de tous les acteurs du football sénégalais. Les clubs, les autorités étatiques et les fédérations doivent lui accorder enfin la confiance qu’il mérite, en lui permettant d’atteindre la tête de la fédération sénégalaise de football. Son programme ambitieux, claire et concis sur quelques points stratégiques, permettra une transformation systémique du football sénégalais, laquelle sera d’ailleurs en parfaite adéquation avec la vision de développement du pays prônée par notre Président actuel, Bassirou Diomaye Diakhar FAYE.

Pour que notre football atteigne son plein potentiel, il est essentiel de soutenir un homme comme Mady Touré, qui a fait ses preuves sur le terrain et qui porte en lui une vision limpide, ambitieuse et réaliste pour l’avenir du football sénégalais.

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste consultant en communication