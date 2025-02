Darou Moukhty : Le nouveau Khalife connu

Le nouveau Khalife de Daroul Moukhty est connu. Serigne Khalid Mbacké Thiaatum Borom Daroul Moukhty succède à Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang, l’Imam-Khalife. Rappelé à Dieu ce samedi 8 février 2025, le défunt 5e Khalife de Boroom Daroul Moukhty a vu le jour en 1933 à Kosso, village fondé par Mame Thierno Birahim en 1922.

Il est le fils de Sokhna Anta Niang et de Mame Thierno Birahim Faty Mbacké, qui se chargea personnellement de son initiation au Coran. Son père le confia par la suite à un érudit du nom de Serigne Modou Faty Alé Gaye pour continuer la mémorisation du texte sacré. Serigne Bassirou se rendit plus tard à Taïba Dakhar, pour parfaire sa maîtrise du Coran.

Son grand frère, Serigne Mahmoudane Mbacké Kosso, lui servit de professeur dans ses études et sa formation dans les sciences religieuses. Ensuite, il rejoindra son grand-frère Serigne Modou Awa Balla Mbacké, premier Khalife de Daroul Moukhty, qui se chargera lui, de sa formation spirituelle.

Le défunt Imam-Khalife de Daroul Moukhty était l’une des figures les plus rayonnantes de la Mouridiya, par son érudition, ses talents de poète et sa soumission inconditionnelle à son Seigneur. Il était discret, humble et a toujours été au service de ses prédécesseurs, depuis Serigne Modou Awa Balla, jusqu’à Serigne Abass Mbacké (RTA). Aussi il était un soufi, très connu pour sa générosité, son calme, sa tendresse et son empathie envers toutes les créatures.

Il fut un grand calligraphe et écrivain émérite, faisait partie des savants très connus de la Mouridiya, abordant différents thèmes dans ses écrits, tels que la jurisprudence islamique, la théologie, le soufisme et l’histoire. On peut citer parmi ses œuvres les plus connues, celle qui est dédiée à la mémoire de son illustre père Mame Thierno Birahim, intitulée : « La vie exemplaire de Borom Darou », un ouvrage très important pour l’étude de l’hagiographie de Boroom Daroul Moukhty.

C’est le jeudi 31 décembre 2020 que Serigne Bassirou Anta, un intellectuel, imam, Sunni et un grand Soufi, hérita du Khalifat de Daroul Moukhty, après la disparition de son frère aîné Serigne Abass Mbacké.

