Magal 2020 : Le « Petit train bleu » ne va pas rallier Touba

Les préparatifs vont bon train pour l’édition 2020 du grand Magal de Touba. Mais pour cette année, le mythique train bleu ne sera pas du voyage. « Cette année, le Petit train bleu ne va pas rallier la ville sainte de Touba », a annoncé le syndicat des travailleurs qui jugent le trajet diourbel-Touba non encore opérationnel.

« Approximativement, pour le Magal, c’est dans pratiquement 20 jours. C’est vraiment trop proche pour qu’on puisse aller cette année. Si on avait reçu l’autorisation bien avant, les trains pourraient y aller. C’est le tronçon Diourbel-Touba qui pose problème. Il fallait décaper, réhabiliter pour qu’on puisse partir. C’est ça seulement qui nous empêche. Et nous gardons toujours espoir en étant un syndicat d’alerte et de veille », a indiqué le syndicaliste, Abdou Khadre Diéylani Diop, sur les ondes de Walfadjri.

Avant d’ajouter : «Nos attentes, c’est le trafic voyageur, si on a le go du président de la République. Tout est fin près. On a repris nos voitures. Pendant 4 mois on a révisé, repeint. Actuellement, nous sommes prêts pour apporter notre contribution à l’Etat du Sénégal pour corriger beaucoup de chose. Le plutôt possible serait le mieux, parce que les gens souffrent pour quitter les régions pour venir à Dakar. Et le train est adapté à toutes les bourses ».