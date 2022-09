Mahmoud Saleh viré du cercle présidentiel…le faucon désarmé

Après avoir comploté, piétiné et humilié des hommes et femmes proches du cercle présidentiel qu’il surveillait contre toute intrusion extérieure, Mahmoud Saleh, le puissant faucon du Palais est tombé en disgrâce. Il est passé de ministre d’Etat, tout puissant Directeur de cabinet du Président de la République, à Envoyé spécial du Patron. Un poste déjà occupé par ses victimes dont la célèbre Mimi Touré. L’homme ne serait plus dans les bonnes grâces de son patron qui a préféré faire de lui un Envoyé spécial pour garder un œil sur cet être qui peut faire très mal quand il veut….

Beaucoup de Sénégalais se sont réjouis de la nouvelle après avoir appris que Mahmoud Saleh n’est plus ministre d’Etat, Directeur de cabinet du Président de la République. Mahmoud Saleh était devenu un cas au sein de la République. C’est un comploteur permanent qui quitte son poste de Directeur de cabinet du Président de la République laissant derrière lui beaucoup de victimes de ses complots. Il a fait des victimes. Macky Sall s’est séparé de plusieurs de ses collaborateurs à cause des manigances de Mahmoud Saleh.

Ahmadou Ba, le nouveau Premier ministre, avait connu la disgrâce auprès du Chef de l’Etat Macky Sall à cause des manœuvres de Mahmoud Saleh. Aminata Touré, Mouhamadou Makhtar Cissé, l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye qui fait son retour dans le gouvernement, Me Oumar Youm… La liste des victimes de Mahmoud Saleh est longue. Mahmoud Saleh est le théoricien du coup d’Etat rampant ensuite debout du temps de Me Abdoulaye Wade pour séparer ce dernier de Idrissa Seck.

C’est dire comment il peut faire mal. Il n’est plus Directeur de cabinet du Président de la République, mais il fera tout pour continuer à développer des complots, afin d’avoir une mainmise sur tout ce qui se passe autour du Chef de l’Etat Macky Sall. Avec Mahmoud Saleh, tous les collaborateurs du Président de la République vivaient dans l’angoisse qu’ils pouvaient être les victimes d’un de ses complots. L’ancien militant trotskyste a réussi également à écarter de son chemin tous ses anciens compagnons à l’époque où ils militaient dans la clandestinité.

Mahmoud Saleh est un homme qui a toujours voulu être dans le pouvoir en s’agrippant derrière d’autres hommes politiques qui se mettent au-devant de la scène. Il avait soutenu feu Djibo Leyti Kâ parce qu’il pensait à l’époque que ce dernier allait être Président de la République du Sénégal, puis s’était ensuite rangé derrière Me Abdoulaye Wade quand il avait son élection en 2000. Nommé ministre conseiller, il a été dans les premiers rangs lors du combat qui avait été engagé à l’époque contre Idrissa Seck. Ayant perdu par la suite beaucoup de ses privilèges, il n’avait pas hésité à suivre le Président Macky Sall, lorsque ce dernier était entré en opposition contre Macky Sall.

C’est pourquoi, ce dernier peut s’attendre lui aussi à ce que Mahmoud Saleh le quitte dès qu’il sentira sa chute du pouvoir. C’est dire que sur le plan politique, à quel point Mahmoud Saleh se montre instable et n’agit que pour ses propres intérêts. Il n’est pas un compagnon fiable. Macky Sall doit constamment garder un œil sur lui. Certes, Mahmoud Saleh est viré de son poste de Directeur de cabinet du Président de la République, mais il doit être en train de tramer un coup, pour se mettre encore au-devant de la scène.

C’est un homme dangereux qui est loin d’avoir dit son dernier mot. Même si des Sénégalais se réjouissent en attendant de le voir être démis de son poste de Directeur de cabinet.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn