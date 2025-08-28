Maître Alioune Badara Cissé : 4 ans déjà, si loin des yeux, si près du cœur

28 août 2021 – 28 août 2025.Voilà maintenant quatre ans que Maître Alioune Badara Cissé, notre guide, notre repère et notre exemple, nous a quittés. Quatre années sans sa voix ferme et apaisante, sans sa présence inspirante, mais jamais sans sa mémoire. Car plus que jamais, son esprit veille sur nous, et son héritage demeure vivant dans le cœur des Sénégalais, ici comme dans la diaspora.

Maître ABC, comme nous aimions affectueusement l’appeler, n’était pas un homme ordinaire. Il était libre, profondément humain, et animé par une quête constante de justice, de paix et de vérité. Libre, il l’a été toute sa vie – libre de pensée, libre de parole, libre de tout compromis avec l’injustice. Son parcours, semé d’épreuves mais jamais de renoncements, aura été un exemple éclatant de courage, de fidélité aux principes et de don de soi.

Aujourd’hui, même ceux qui t’ont combattu reconnaissent ta grandeur. Hélas, souvent trop tard. Mais comme un soleil couchant dont la lumière reste dans le ciel bien après sa disparition, ta sagesse continue d’illuminer les consciences.

De Saint-Louis à Dakar, de New York à Genève, du barreau aux plus hautes sphères de l’État, Maître Alioune Badara Cissé a marqué son temps. Et plus encore, il a formé des générations entières de jeunes à l’amour de la patrie, à l’exigence morale et à la fierté de servir. À travers le Mouvement des “ABCDAIRES” du Sénégal et de la diaspora, nous poursuivons ton combat, nous entretenons ta mémoire et nous faisons rayonner tes valeurs.

Quatre ans après ton départ, tu es toujours là. Dans chaque engagement pour un Sénégal plus juste. Dans chaque voix qui ose dire la vérité. Dans chaque main tendue vers la jeunesse, vers l’autre, vers la nation.

Cher Maître, repose en paix dans le paradis éternel, toi qui as tant œuvré pour que la justice soit une réalité ici-bas.Ton nom est inscrit non seulement dans l’histoire, mais surtout dans les cœurs.

À Dieu Maître ! Heureux de t’avoir connu sur cette terre.

Benoît Sène, pour les ABCDAIRES du Sénégal et de la diaspora