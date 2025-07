Mali : Attaques simultanées contre les forces armées

Plusieurs positions des Forces armées maliennes (FAMa) ont été la cible d’attaques coordonnées dans la matinée du mardi 1er juillet 2025, selon un communiqué de l’état-major malien transmis à Ouestaf News. Ces offensives ont visé les localités de Niono, Molodo, Sandaré, Nioro du Sahel, Gogui, Kayes et Diboli, toutes situées dans la région de Kayes, à l’ouest du Mali.

Cette opération d’envergure soulève de vives inquiétudes quant à une éventuelle progression de la menace djihadiste vers le Sénégal, notamment en raison de l’attaque de Diboli, un poste-frontière stratégique situé à moins de deux kilomètres de Kidira, en territoire sénégalais.

D’après le Colonel-major Souleymane Dembélé, Directeur de l’information et des relations publiques des armées, les attaques ont été menées avec l’appui de « sponsors extérieurs », dont la présence sur le terrain est « avérée », a-t-il déclaré sur la chaîne télévisée des armées. Le bilan provisoire fait état de plus de 80 assaillants neutralisés et de la saisie de « véritables arsenaux de guerre » comprenant des armes, munitions, radios, motos et véhicules.

Parmi les zones visées, Diboli retient particulièrement l’attention. Ce poste-frontière joue un rôle clé dans les échanges entre le Mali et le Sénégal, mais aussi dans la coopération sécuritaire entre les deux pays. C’est notamment à Diboli que les deux États avaient lancé, le 20 février 2025, leurs premières patrouilles conjointes pour lutter contre l’expansion du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à al-Qaïda dans la région.

Lors de cette attaque, les assaillants ont pris pour cibles les postes de police, de douane et le bureau de contrôle d’identité, selon des informations obtenues par Ouestaf News. Le JNIM a revendiqué l’opération via ses canaux de communication en ligne.

C’est la première fois qu’une attaque de cette ampleur touche une zone aussi proche du Sénégal, jusque-là épargné par les violences djihadistes. En réponse à cette nouvelle menace, les forces armées sénégalaises, appuyées par le Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI) basé à Kidira, ont renforcé leur coopération avec leurs homologues maliens.

Alors que l’état-major malien affirme suivre la situation de très près, ces attaques marqueront-elles un tournant dans la lutte contre le terrorisme à la frontière sénégalo-malienne ?