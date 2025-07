Seydi Gassama : «Bachir Fofana doit être remis en liberté»

Alors que le procureur a requis une peine de prison de six mois, dont trois mois ferme contre le journaliste-chroniqueur Bachir Fofana, ce 2 juillet 2025, le directeur de la section sénégalaise d’Amnesty International, Seydi Gassama, réclame une remise en liberté du journaliste.

«Bachir Fofana doit être remis en librerté. Nul ne devrait être emprisonné pour diffamation, offense au Chef de l’État ou diffusion de fausses nouvelles. Le juge sénégalais ne peut faire fi de la jurisprudence de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et de la Cour de Justice de la CEDEAO relative à ces infractions. Par ailleurs, le gouvernement doit diligenter l’adoption d’une loi d’accès à l’information consensuelle et qui ne comporte des exceptions qui mettent à l’abri de la surveillance du public et des médias de nombreuses institutions et activités de l’État», a-t-il écrit sur Facebook.