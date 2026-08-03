Malick Gakou appelle les Patriotes à « rester intègres et exemplaires »

L’ancien ministre et responsable de PASTEF – Les Patriotes, Malick Gakou, a lancé un appel aux militants de sa formation politique, les invitant à faire de l’intégrité et de l’exemplarité les piliers de leur engagement au service du Sénégal.

Dans un message adressé aux « Patriotes », Malick Gakou estime que la préservation des ambitions souverainistes du parti passe avant tout par un comportement irréprochable de ses responsables et militants. « Pour protéger nos ambitions souverainistes et consolider durablement le leadership du président Ousmane Sonko, nous devons rester intègres et exemplaires dans notre action publique, au service du développement de notre pays », a-t-il déclaré.

L’ancien ministre considère que l’exemplarité constitue un levier essentiel pour renforcer la crédibilité du projet politique porté par PASTEF et accompagner les réformes engagées.

« L’exemplarité est notre première force », a insisté Malick Gakou, appelant les militants à faire de cette valeur un principe directeur de leur action politique et de leur engagement au service de l’intérêt général.