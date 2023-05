Malick Ndiaye de la convergence des cadres républicains «gifle» Sonko

SONKO OU LA RANÇON DES CONFUSIONS NAÏVES !

Paul NIZON, comme s’adressant à un certain Ousmane SONKO dans son ouvrage L’année de l’amour (1989) écrit : « …Vivre dans cet état de confusion, d’incertitude de mélancolie, de méchanceté, de désespoir, de léthargie où je me débats chaque jour pour conquérir ce qui m’est donc indu, c’est par là que commence toute la malhonnêteté ».

Eh oui, Ousmane SONKO, comme s’il était bien connu de NIZON, est tombé en permanence dans la confusion, surtout en ce qui concerne l’Etat, les institutions et la vie politique. Il est également dans la confusion totale quand il pense que l’opinion publique a pris la place de la justice.

La justice qu’il a tant tournée en bourrique et tellement discréditée vient de sévir. Ousmane SONKO été condamné suite au jugement en appel à 6 mois de prison avec sursis, assortis de 200 millions de dommages et intérêts. Le Juge a ordonné la contrainte par corps au maximum.

L’opinion publique n’est pas le juge, et le juge ne suit pas l’opinion publique. Dans les rues de Dakar, contrairement à ce que SONKO voulait, aucune manifestation, aucune contestation de la sentence. Comme si l’opinion, en avance sur le bonhomme, a fini de comprendre qu’il a réellement fauté en ayant diffamé un citoyen.

Alors, l’actuel maire de Ziguinchor va se rendre compte que gagner le combat du populisme n’est pas synonyme de victoire judiciaire. Voilà la confusion et la fatale erreur qui l’ont perdu à l’issue de ce procès en appel pour diffamation. Pour un homme qui rêve de devenir Président de la grande République du Sénégal, il traîne des limites qui sautent aux yeux de tous les observateurs attentifs et effraie un Grand nombre de citoyens au regard du mépris qu’il accorde à la sacralité de l’Etat. Mieux, le leader de Pastef ignore même que s’opposer c’est d’abord être élégant et respectueux dans la démarche si tant est qu’on se réclame démocrate et citoyen d’un pays qui s’appelle SENEGAL.

En effet, la première condition dans l’acte de s’opposer, c’est de respecter les Lois et règlements qui encadrent l’Etat de droit dans une République. Un Président de la République du Sénégal fera toujours du respect de la loi fondamentale un sacerdoce et du rôle régalien des Forces de défense et de sécurité de faire respecter l’ordre établi, un principe, c’est cela que les « patriotes » appellent dictature. Malheureusement !

Cette sentence de dame de justice était attendue pour enfin passer à d’autres préoccupations plus déterminantes pour notre marche vers le développement. Car à chaque fois que le leader des « patriotes » sortait de chez lui pour aller répondre de ses attaques envers un citoyen, tout le monde s’enfermait chez soi, les écoles et les commerces étaient fermés, ce qui nous coutait franchement énormément.

Pour lui, tout malheur qu’il s’est créé lui-même, est le fait d’un complot. L’homme a cherché par tous les moyens à lancer non pas sa révolution au sens originel du terme mais une rébellion dont l’unique but était de prendre le pouvoir par la force. Il n’atteindra jamais ses objectifs !

Le comble dans ces graves provocations jusqu’à ce procès, c’est que dès qu’un groupe de personnes favorables à lui sortaient dans la rue, ses partisans et autres souteneurs voulaient nous faire croire que c’est le peuple qui était dehors. Il ne faut quand même pas confondre une foule en action et tout un peuple préoccupé par son quotidien attaché au travail, désireux de paix et à la recherche de bien-être.

Le leader de PASTEF n’exprime pas une pensée politique élaborée, mais par ses faits et gestes ainsi que ses déclarations contradictoires et incohérentes, il traduit un véritable anarchisme doublé d’un nihilisme manipulateur. Voilà Sonko en résumé. Et le Sénégalais lambda l’a enfin compris. Il remet en cause l’Etat et les institutions ainsi que toute la hiérarchie politique et sociale tel un disciple de l’activiste russe Mikhaïl Bakounine. Le droit vient d’être dit. Par les magistrats qu’il a tout le temps insultés. Il n’a qu’à nous prouver de quelle force il se prévalait pour ainsi se comporter. L’un des principaux objectifs du leader de Pastef était d’inhiber nos belles et utiles réalisations par un détournement cognitif.

Mais qu’ils se le tiennent pour dits, ses affidés et lui : c’est peine perdue !

A l’entendre, le Sénégal sous Macky SALL n’a connu aucun succès et il évite toutes les occasions de se retrouver en face du Président Macky SALL même si l’intérêt supérieur de la nation le commande. Même pas pour faire honneur à son souteneur inconditionnel des moments difficiles, le Maire de Dakar Barthélemy DIAZ, lors de la conférence mondiale sur l’économie solidaire. Quel manque de discernement !

Malheureusement, il s’est toujours trompé de contexte et de terrain. Il confond encore le syndicalisme qu’il pratiquait au sein de la Direction des impôts, puis la liberté de parole en tant que député, et le jeu politique de haut niveau. Il pouvait prendre un micro dans une assemblée générale et verser sa bille sur le top management sans aucune conséquence, parler de tout sur tout le monde du haut de la tribune de l’assemblée nationale en se prévalant de son immunité parlementaire.

Mais aujourd’hui, il va à ses dépens se rendre à l’évidence qu’il y a une très grande différence. Il a fait le choix d’incarner une opposition qui fait face à un parti politique au pouvoir, sans oublier les citoyens ordinaires qui peuvent le trainer devant les tribunaux. Il ne pouvait donc continuer de s’attaquer à tout et à tout le monde avec des accusations pour lesquelles il est incapable d’apporter la moindre preuve et surtout à jeter le discrédit sur les institutions et ceux qui les incarnent, et les dépositaires de la force publique.

Que ce procès contre Mame Mbaye Niang ou Adji Sarr soit jugé politique est donc faux ! Cela relève tout simplement d’une réelle mauvaise foi. Sonko a diffamé, il a diffusé de fausses nouvelles, il a offensé et donc…a été logiquement condamné !

Il a encore arboré une nouvelle arme de combat à travers la « désobéissance civile ». Ma foi…Pourtant lui-même a été l’artisan de tous ses propres déboires judiciaires. Et les deux les plus actuels sont pour le moment : « Affaire avec le Ministre Mame Mbaye Niang et affaire avec la jeune fille ADJI Sarr ».

Pour tous ces deux cas, par Ousmane SONKO himself créés, le bonhomme a toujours appelé à investir les rues, à braver les interdits. Rien n’y fit. Le procès contre Mame Mbaye Niang est terminé, et le pays fonctionne normalement, dans la paix qui l’a toujours caractérisée. Figurez-vous qu’il a utilisé 45 fois le mot « khekh » dans un discours de 35 minutes dans une de ses déclarations depuis Ziguinchor. Où est le « khekh » après tout ?

On veut nous faire croire que le Sénégal est en crise profonde, en feu permanent. Et au sortir de chaque manifestation, on nous parle d’émeutes amplifiées par les Réseaux Sociaux et leur corollaire de manipulations et d’intoxications.

Le Sénégal reste et restera un Etat de droit ! Sans aucune surprise pour lui, ni pour le citoyen normal, ce verdict est tombé. Désormais, l’horizon politique est dégagé au grand bonheur des alliés politiques de Ousmane SONKO qui en réalité n’attendaient que ce retournement de situation pour amorcer le polissage de leur image de présidentiable. Et ceux qui ne comptaient que sur le remorquage politique de sa locomotive, vont immédiatement proclamer, avec hypocrisie et clameur, le rejet de ce verdict.

Pendant ce temps, le Président Macky SALL, lui, travaille. Il travaille beaucoup, il travaille toujours et encore. Le jour où il décidera de présenter sa candidature, les Sénégalais jugeront eux-mêmes, en leur âme et conscience. Sans aucun doute, Il va le remporter haut la main.

La candidature aux élections est avant tout administrative et il y a une instance chargée de la valider. Ce n’est pas aux acteurs sur le terrain de valider la participation d’un joueur de l’équipe adverse alors que l’arbitre et les instances de validation sont présentes. D’ailleurs le match n’a pas encore lieu, il se prépare.

Aujourd’hui l’enjeu pour le Sénégal est qu’il devient un pays gazier et pétrolier, le plus proche des USA car seule la mer nous sépare. Alors, nous devons envisager dans le futur, une concurrence féroce avec des anciens alliés. Le pays n’a donc pas besoin d’être déstabilisé de l’intérieur, ni de l’extérieur.

Et sous ce rapport, nous devons garder à l’esprit que les terroristes veulent accéder à la mer et c’est par le Sénégal qu’ils veulent le faire, c’est pourquoi, le renforcement de nos Forces de Défense et de Sécurité pour anticiper et assurer notre sécurité est plus que jamais nécessaire.

Malick NDIAYE

Responsable Politique APR FATICK

Membre de la Convergence des Cadres Républicains (CCR)