Malick Wade Guèye : « Sonko doit respecter les institutions de la République »

Mes chers compatriotes,

Quand l’heure est grave, le bon sens et l’honnêteté doivent s’afficher aux cadrans de nos esprits. La politique est entrain d’enfoncer nos valeurs et hypothéquer nos chances réelles de notre commun vouloir de vivre ensemble. Dans le cas de tensions ou de crises, l’institution et l’effectivité de l’État de droit sont les vecteurs du règlement des conflits. Il ne saurait être d’autre recommandation que le respect des Institutions de la République et les voies légales pour l’exercice du droit. Devant ceux qui disent le droit, nous sommes tous égaux ; il suffit juste de fournir toutes les preuves qui sont en notre possession et de laisser à ces derniers en toute conscience de dire le droit en toute bonne foi. Il faut que l’Etat de droit s’inscrive dans la perspective de la durée. Comme on le dit souvent; nul n’est au dessus de la loi et nul n’est censé ignorer la loi.

Ousmane SONKO est un sénégalais, un être humain qui a des qualités et des défauts, qui porte la condition humaine, appartenant au commun des mortels. Sous cet angle, il doit respecter les Institutions de la république et se mettre à la disposition de la justice pour laver son honneur au lieu de vouloir s’épanche dans la victimisation à outrance au point de vouloir mettre le pays sens dessus dessous. Le patriotisme repose d’abord sur l’acceptation de l’Etat de droit et des valeurs universelles qui constituent ce socle auquel aucun acteur politique ne saurait déroger.

Que tous ceux qui le soutiennent retracent toute cette histoire d’accusation de viol et les déclarations de Monsieur Ousmane SONKO. À mon âme et conscience, je crois qu’il ne peut y avoir complot. Il a été du début jusqu’ici le seul responsable de ses actes. En pleine fête de Tabaski, il s’est rendu pour la première fois dans ce salon de massage de son propre gré et, depuis lors, il est devenu un client régulier et vouloir en faire un complot orchestré par le président Macky SALL, je crois que nous devons tous poser le vrai débat pour au moins être du côté de la vérité.

Comme on le connaît, s’il n’avait rien à se reprocher, il allait tout simplement faire face à Adji SARR, cette fille de 20 ans, à peine sortie de l’adolescence comme il l’a si dit avec Mamour Diallo sur les 94 Milliards et fait sur le cas de Aliou SALL quand il s’agissait d’apporter les preuves à la Section de Recherches de la gendarmerie sur le pétrole. Ne nous y trompons pas, chacun sait, en son for intérieur que SONKO joue sur la conscience des uns et des autres en évoquant même les bombardements en Casamance, la voiture de surveillance de la police, sa maladie qui a disparu d’un coup, Amnesty, la Radho, les juristes et certains députés de l’opposition qui ont évoqué une bise de forme du processus de la levée de son immunité parlementaire. En toute bonne foi , cette question concerne uniquement la forme et non le fond. Adji SARR dans toute cette histoire, comment on l’a traité en tant que femme ? N’a-t-elle pas des droits? N’est-elle pas sénégalaise comme nous tous? Il faut promouvoir dans notre vie citoyenne des comportements responsables adossés à la vérité pour la cohésion nationale.

Malick Wade Guèye