Mamadou Biguine Guèye chante les louanges du Dr Macoumba Diouf

Dr Macoumba Diouf : Ce grand serviteur effacé du Sénégal et du président Macky Sall

Oui, le directeur de l’horticulture, en parfait citoyen, homme de devoir, militant du chef de l’État, est à la fois d’une efficacité politique et professionnelle sans commune mesure. Après ses excellents points engrangés à la Saed et à la direction de l’horticulture entre autres postes de responsabilité, le maire de Latmingue tient de main de maître sa base du Saloum.

Par son ouverture d’esprit, son honnête, ses compétences et sa simplicité, les populations de sa commune ainsi que de l’ensemble des collectivités territoriales du département de Kaolack lui vouent une estime et un engagement inestimables.

C’est la raison pour laquelle Dr Macoumba Diouf a beaucoup pesé sur la balance et des élections locales et des élections législatives récemment remportées haut la main dans cette région centre. D’ailleurs, le pourcentage de Latmingue au profit de la coalition Benno Bokk Yaakar aura été salvateur dans le département que voulait contrôler l’opposition pour ces législatives. C’était sans compter avec le directeur de l’horticulture qui n’a laissé aucune chance aux farouches coalitions qui ont voulu déboulonner par ces dernières élections, le président Macky Sall à Saloum où il reste le maître du jeu politique grâce bien entendu à des serviteurs inconditionnels de la trempe de ce haut cadre de l’administration publique sénégalaise.

S’il bénéficie davantage de la confiance du président de la République quant à la répartition des responsabilités dans ce pays, Macoumba Diouf fera partie de ces hommes du président qui vont relever la barre de son électorat car ils restent capables de le réconcilier avec les braves population de leurs fiefs politiques respectifs.

Enfin je n’ai connu l’actuel maire de Latmingue que par le truchement d’un ami. Puis je l’ai personnellement suivi en ma qualité de modeste citoyen partageant les mêmes idéaux et les mêmes valeurs républicaines. Je puis affirmer qu’il va apporter une immense plus value dans la marche de notre pays vers l’émergence si un jour il est encore plus armé et mieux outillé par le chef de l’exécutif.

Mamadou Biguine Gueye