Mamadou Biguine Gueye très remonté contre ceux qui se moquent de l’électorat de Macky…à Fatick

FATICK : DES JEUNES PRÉTENTIEUX ET MALHONNÊTES SE MOQUENT DE L’ÉLECTORAT DU CHEF DE L’ÉTAT !

Oui, parcequ’ils détiennent des décrets de nomination depuis très longtemps, ils ont les moyens financiers d’acheter la Une de certains journaux aux patrons véreux et avides d’espèces sonnantes et trébuchantes. En effet, le Journal Les Échos de ce matin barre sa Une en ces termes : « L’ère Matar Ba et Cheikh Kante révolue, Les jeunes loups font gagner Macky ». Non content de s’en limiter à ce mensonge à la fois insultant, le quotidien Les Échos cite la liste des « artisans » autoproclamés de la victoire dans le département de Fatick. Pour ce canard à la Une sûrement payée très cher, les « gagnants » sont Biram Faye, Thérèse Faye, Maïssa Mahecor Diouf, Elhadj Souley Diouf, Tamsir Faye, Bamba Sarr et Mamadou Ngom Niang. Quelle catastrophe que d’avoir osé commandité pareil Une ainsi que l’article y afférent. Bref l’excès d’ambition conduit à la prétention et trop prétentieux nuit ! Alors, « Vive les Jeunes loups aux dents longues si vous voulez ! Mais par respect aux populations du département de Fatick et aux militants et sympathisants ainsi qu’aux responsables plus combatifs que vous d’ailleurs, vous n’aurez jamais dû nous servir un article aussi dénué d’intelligence. Et puis qui ignore que n’eut été le président Macky Sall vous ne seriez même pas de jeunes chats, vous qui vous réclamez jeunes loups aujourd’hui. Vive l’unité et la solidarité de l’APR et de Benno Bokk Yaakar à Fatick. Nous savons que le chef de l’État Macky Sall respecte bien les braves populations de Fatick, surtout ces hommes et femmes de l’ombre sans moyens qui se sont battus pour cette belle victoire. Nous croyons qu’il ne se laissera pas berner lui qui est plus informé que ceux-là qui tentent de le tourner en dérision.

Nb : Je ne suis ni le supporter de Matar Ba, ni celui de Cheikh Kante ! Je milite pour l’intérêt des dignes populations du Sine.

Mamadou Biguine Gueye

Responsable de l’APR Fatick

Coordonnateur du mouvement Malaw