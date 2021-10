Mamadou Diop Decroix : « Guy Marius Sagna doit être écouté »

L’arrestation de Guy Marius Sagna continue de faire réagir. Sur sa page Facebook, Mamadou Diop Decroix estime que le leader de Frapp-France Dégage doit être écouté et non persécuté. Le secrétaire général de And-Jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (AJ/PADS) exige, aussi, la libération sans condition de l’activiste.

« On dirait que les nuages continuent de s´amonceler sous le ciel des libertés publiques et des droits des opposants.

Guy Marius Sagna doit être écouté à la place d’être persécuté parce qu’en fin de compte, il ne fait que porter et amplifier la voie des sans voie. Nous apportons notre solidarité et notre soutien à Guy Marius et exigeons sa libération immédiate et sans conditions », a écrit Decroix sur le réseau social.