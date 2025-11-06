Mamadou Sarr et Ibrahima Mbaye intègrent la tanière

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé ce jeudi la liste des 27 joueurs retenus pour les deux matchs amicaux prévus au mois de novembre 2025. Les Lions affronteront d’abord le Brésil, le 15 novembre à Londres, avant de croiser le Kenya, le 18 novembre à Antalya (Turquie).

Parmi les joueurs convoqués figurent Mamadou Sarr, Rassoul Ndiaye et Ibrahima Mbaye, dont la présence avait déjà été évoquée la veille.En revanche, Krépin Diatta ne figure pas sur la liste, une absence notable dans le groupe sénégalais.

Ces rencontres permettront à Pape Thiaw de peaufiner ses choix et d’évaluer de nouvelles options avant les prochaines échéances officielles.