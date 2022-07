Mamadou Seck : « Donnez la majorité à Wallu-Yewwi…pour honorer Wade »

Peuple Sénégalais, Honorez le Démocratiquement !

La seule voie qui s’offre à vous c’est de l’honorer en donnant UNE Majorité à l’assemblée à l’inter-coalition YÈWWI-WALLU qu’il a bénit, au soir du 31 juillet 2022

Peuple, vous le pouvez et faites-le !

Faites-le Au nom de son patriotisme, de ses hautes luttes pour l’instauration d’une démocratie pérenne et 1 État de Droit irréprochable dont les 1er victimes étaient ses ministres et DG qu’il sanctionnait et mettait en prison au nom du Droit pour tous !

Faites-le au nom de son Panafricanisme chanté par tous ses pairs et par la société civile africaine et mondiale.

Faites-le au nom de son patriotisme économique par la diversification de nos partenaires économiques et par la démilitarisation de nos terres qu’occupaient l’armée de l’ex colon inutile à notre émergence, ensuite à notre développement.

Et enfin, Peuple Faites-le pour ne pas voir notre pays sombré entre les mains d’un président qui n’a comme programme que la mise en place de La TYRANNIE pour vendre nos richesses, annihiler nos us et coutumes et croyances aux puissants du monde des ténèbres où notre seul salut se résumera à la soumission et à la dépendance ad vitæ æternam.

Et l’ironie de l’histoire, c’est qu’on peut grandir sous WADE, travailler sous Wade, se faire travailler par Wade, se faire nommer par le Pr Wade et Malheureusement sans faire du Wade à l’état conceptuel de sa vision claire et de son rapport avec sa pensée idéologique qui ne sont que au service et pour le bénéfice de son peuple et de l’Afrique.

Tout compte fait, pour émerger, il nous faut sortir de l’ombre où nous sommes vers la Lumière de la voie du peuple au 31 juillet 2022 en neutralisant les Fossoyeurs de notre Démocratie et de notre République affaissées.

Dr Mamadou Seck