Mame Boye Diao réplique : « Avec moi, le chantage ne passe pas »

Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly avait porté des accusations contre le Directeur des domaines. Le parlementaire avait déclaré à l’hémicycle hier : «Nommé en 2019 il est devenu le fonctionnaire le plus riche du Sénégal aujourd’hui, il conduit 3 véhicules à 150 millions et vend des terres. J’en ai des preuves (…) Les preuves sont là, Mame Boye Diao vend des terrains et les distribue à des chanteurs et des filles de joie».

Sur sa page Facebook, Mame Boye Diao, qui n’était pas à l’Assemblée nationale, a porté la réplique au député. «Avec moi, le chantage ne passe pas», a-t-il tout simplement lâché sur le réseau social.