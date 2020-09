Mamelles : Enfermé par sa mère…Un bébé d’un an tombe du 2ème étage

Un enfant âgé d’un an est tombé du 2ème étage d’un immeuble aux Mamelles. La maman avait enfermé ses enfants, des jumeaux âgés d’un an et leur frère de 4 ans, dans son appartement afin de se rendre à l’aéroport international Blaise Diagne, déposer une connaissance.

Un de ses jumeaux qui jouait s’est retrouvé sur le balcon, attiré par un objet de jeu, a malheureusement, trébuché et est tombé. Conduit au centre de santé le plus proche, le môme décédera quelques heures plus tard. Rentrée vers 22 heures, la mère a été avertie de la triste nouvelle par les éléments de la brigade de Ouakam.

Même si elle n’est pas encore arrêtée, elle reste encore sous le choc.