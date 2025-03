Manifeste du 08 mars 2025 des femmes de And Gueusseum

Placée sous le thème « pour toutes les femmes et filles : droits, autonomie et égalité », cette journée mondiale du 08 mars qui nous est dédiée est une opportunité pour les femmes de l’ASAS And Gueusseum de rendre un vibrant hommage à toutes les femmes du monde, qu’elles soient au travail, au foyer, dans l’économie informelle et particulièrement à celles qui sont en situation de handicap ou dans les liens de la prévention.

En célébrant cette journée dans la sobriété, nos pensées vont aussi à toutes celles et ceux qui nous ont quitté ce bas monde et surtout au regretté Sidya Ndiaye, un des membres des fondateurs de notre plate-forme de syndicats de la Santé et de l’Action Sociale And Gueusseum, dont les luttes et les résultats font la fierté des travailleurs, acteurs et bénéficiaires du système sanitaire et social du Sénégal.

Est-il besoin encore de rappeler la Fonction Publique Locale en passe d’être finalisée dont la signature des 11 décrets en 2018 fût obtenue de haute lutte, la création des nouveaux corps pour le secteur de la santé et de l’Action sociale, la signature le 25 mars 2022 du protocole d’accords portant évolution des catégories socioprofessionnelles dont des corps sont presque en voie d’extinction et cerise sur le gâteau, la signature le 10 mai 2022 du protocole d’accords portant augmentations inédites des salaires des agents de santé entre autres acquis ?

Cependant, les femmes de And Gueusseum se désolent des vaines tentatives de récupération de leurs victoires par des « baptiseurs d’enfants d’autrui ». Ces illustres inconnus dont les cadres n’étaient pas nés qui, font aujourd’hui dans la démagogie et la surenchère puérile.

Par ailleurs, les femmes de l’ASAS rappellent au Gouvernement qu’aucune application d’accords dans le secteur de la Santé et de l’Action Sociale ne serait durable sans le quitus de And Gueusseum dont la seule plate-forme revendicative était en négociation, contrairement aux vociférations des marchands d’illusions en quête de base syndicale.

A l’endroit de ces centrales syndicales aux abonnés absents depuis la signature de leur pacte de stabilité qui tentent de nous isoler par une prétendue « coalition» parrainée par le Ministère du Travail, nous lançons la même alerte car rien de solide ne se fera sans la force syndicale la plus représentative et la plus combative comme en témoigne le score inédit de 99.% lors de la dernière campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole, les MTN et les conséquences de la levée totale du mot d’ordre de rétention des données sanitaires et sociales.

Enfin, c’est pour le lieu de rappeler nos revendications spécifiques en tant que femmes en rapport avec le thème à savoir :

l’application de la convention 183 sur la protection sociale pour toutes les femmes travailleuses ;

l’application de la convention 100 et 111 sur la discrimination et l’égalité salariale ;

la ratification et l’application de la convention 156 sur les responsabilités familiales ;

la ratification et l’application de la convention 190 sur les violences faites en milieu de travail.

Et nul n’ignore les violences exercées sur les femmes du secteur de la santé dans leur lieu de travail.

Vive le 08 Mars 2025

Vive les femmes du monde

Vive la mouvance féminine de L’ASAS AND GUEUSSEUM