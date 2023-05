Manifs à Kaolack : Quatre (4) personnes arrêtées

Des supposés militants de Pastef ont barré la route nationale en brûlant des objets, hier vers 23h à Kahone (Kaolack). Ces manifestants ont jeté des pierres sur les voitures de passage dans cette localité du Saloum et à Kanda. Les éléments de la brigade territoriale de Kaolack ont effectué rapidement une descente musclée sur le terrain des opérations avant de disperser les fauteurs de troubles.

Le commandant Mbaye et ses hommes ont réussi à maîtriser la situation et à arrêter quatre manifestants. Selon des sources de Seneweb, les mis en cause sont en garde à vue dans les locaux de la brigade territoriale de Kaolack pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée.