Manifs à l’UCAD : Le Forum du Justiciable interpelle les autorités

Face aux nouveaux heurts survenus à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le Forum du justiciable (FJ) appelle à des mesures urgentes pour rétablir le calme.

Dans une déclaration faite, ce jour, son président Babacar Ba a exhorté le ministre de l’Intérieur Bamba Cissé à ordonner le retrait immédiat des forces de l’ordre de l’enceinte universitaire.

Selon lui, leur présence « ne fait qu’empirer la situation ». Le Forum du justiciable invite également les autorités universitaires à « faire preuve de responsabilité » et à privilégier l’apaisement.

Aux étudiants, l’organisation lance un appel à « donner une chance au dialogue » afin de permettre une sortie de crise durable.