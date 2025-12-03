Navire « Mersin » au large de Dakar : les opérations de sécurisation se poursuivent

Les autorités sénégalaises poursuivent activement les opérations de sécurisation autour du navire tanker Mersin, actuellement stationné au large de Dakar. Malgré des conditions de vent défavorables en mer, les responsables assurent que le navire demeure stable et placé sous une surveillance permanente.

Pour accélérer le traitement de la situation, une équipe spécialisée de plongeurs-démineurs de la société Tous Travaux Sous-Marins (TTS) a été dépêchée sur zone par le Port autonome de Dakar. Ces experts effectuent une expertise technique approfondie et mènent des interventions ciblées sur la coque du navire. Ils sont appuyés par une vedette de la Marine nationale qui assure une surveillance rapprochée du périmètre d’intervention.

Sur le plan de la coordination, les travaux se déroulent sous la supervision de la Haute Autorité chargée de la Sécurité Maritime (HASSMAR), qui pilote l’ensemble des actions en étroite collaboration avec le Port autonome de Dakar et l’Agence nationale de l’Aviation maritime (ANAM). Des échanges techniques continus sont également maintenus avec les représentants de l’armateur du navire.

L’objectif principal demeure inchangé : identifier et mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, la solution technique la plus sûre pour sécuriser définitivement le navire et sa cargaison, tout en garantissant la protection absolue de l’environnement marin.