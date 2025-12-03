Gambie : Sanna Manjang inculpé du meurtre en 2004 d’un correspondant de l’AFP

Un ancien membre d’escadrons de la mort en Gambie, Sanna Manjang, a été inculpé mercredi du meurtre en décembre 2004 du correspondant de l’AFP dans ce pays à l’époque, a constaté un journaliste de l’AFP présent au tribunal à Banjul.

Sanna Manjang a été arrêté samedi au Sénégal, lors d’une opération sécuritaire conjointe, puis transféré mardi en Gambie.

Il a été inculpé mercredi par la justice gambienne du meurtre de deux personnes, dont Deyda Hydara qui était depuis 30 ans le correspondant de l’AFP en Gambie lorsqu’il est tombé sous les balles de tueurs à Banjul, le 16 décembre 2004.

Selon le document du tribunal, M. Manjang est inculpé du meurtre de M. Hydara en 2004 et d’un homme d’affaires, Ndongo Mboob, en 2006. Il est accusé « d’avoir causé leur mort en leur ayant tiré dessus avec une arme ».

Selon les autorités gambiennes, Sanna Manjang, considéré comme fugitif depuis plusieurs années, est un ancien membre des « Junglers » (« broussards »), les escadrons de la mort de l’ex-dictateur Yahya Jammeh, un groupe paramilitaire chargé d’intimider ou d’éliminer toute forme d’opposition.

M. Jammeh a dirigé d’une main de fer de 1994 à 2017 la Gambie, petit pays anglophone enclavé dans le Sénégal à l’exception de sa façade maritime.

Sanna Manjang a été cité dans les conclusions de la commission « Vérité, Réconciliation et Réparations » (TRRC) « pour son rôle central dans les tortures, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires perpétrées par les Junglers », selon le gouvernement gambien.

Agé d’une soixantaine d’années et père de quatre enfants, Deyda Hydara travaillait pour l’AFP depuis 1974, d’abord comme traducteur, puis comme journaliste.

Cofondateur du journal privé The Point, il était souvent critique du pouvoir, de la corruption des élites et des atteintes à la liberté de la presse.

Source : AFP