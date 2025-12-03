Serigne Mbacké Ndiaye lance un appel à la clémence au président pour Farba et l’épouse de Madiambal

Dans une déclaration rendue publique, l’homme politique Serigne Mbacké Ndiaye a interpellé le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au sujet de la situation médicale préoccupante de deux détenus : Farba Ngom et l’épouse du journaliste Madiambal Diagne. Selon lui, il ne s’agit pas de la première fois que ce sujet est évoqué, puisque Babacar Ba et Alioune Tine, figures connues de la société civile, ont déjà alerté sur ces cas sur la base d’informations qu’ils avaient reçues. « Moi, j’en parle parce que j’ai personnellement vu les deux détenus concernés », a-t-il précisé.

Serigne Mbacké Ndiaye explique avoir rendu visite à Farba Ngom par pure considération humanitaire. Bien qu’il ne le connaisse pas personnellement, il a souhaité vérifier par lui-même l’état de santé de l’ancien député. « Ma première rencontre avec Farba ne m’avait pas permis de bien l’observer. Je suis revenu un autre jour, à une autre heure », raconte-t-il. Lors de cette seconde visite, il dit avoir trouvé « un homme digne, courageux et croyant », mais aussi affaibli, souffrant et tentant de cacher sa douleur. « Farba maigrit. La couleur de sa peau change. Monsieur le Président de la République, Farba que j’ai vu est malade », insiste-t-il.

Au cours de cette même visite, l’ancien ministre a assisté à une scène qui l’a profondément marqué : deux agents pénitentiaires accompagnant difficilement une femme vers sa cellule. « Curieux, je demandais son identité. C’était l’épouse de Madiambal Diagne », explique-t-il, rappelant qu’il considère ce dernier comme un ami. Il affirme que la dame est « très, très malade » et invite les associations de défense des droits des femmes à lui rendre visite, estimant qu’« aucun silence ne doit couvrir un tel drame ».

Sans se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence des deux détenus, Serigne Mbacké Ndiaye dit parler « en tant qu’humain » et rejette toute tentative de le présenter comme un opposant systématique au pouvoir. Il assure croire profondément en « l’humanisme » du Président Bassirou Diomaye Faye, qu’il décrit comme un homme sensible aux responsabilités familiales et conscient de son statut de « père de la Nation ».

« Alors, Excellence Monsieur le Président, j’en appelle à votre clémence », conclut-il, espérant que les autorités examineront ces cas avec compassion et diligence.