Souvent surnommé « le plus marocain des Sénégalais », Mankeur Ndiaye s’impose depuis plusieurs années comme l’une des figures africaines les plus engagées en faveur de la marocanité du Sahara. Ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, il cultive des liens étroits avec Rabat et participe activement à la dynamique diplomatique impulsée par le Royaume.

La présence régulière de Mankeur Ndiaye au Maroc illustre la force de cet engagement. On le retrouve aussi bien à Rabat qu’à Laâyoune et Dakhla, où il prend part à des rencontres diplomatiques, économiques et culturelles. En mars 2023, il figurait parmi les invités du Forum annuel Maroc Diplomatique à Dakhla, organisé sous le haut patronage du roi Mohammed VI.

Fervent défenseur de la position marocaine sur le Sahara occidental, Ndiaye n’a jamais hésité à réaffirmer publiquement son soutien à la vision de Rabat. Dans des tribunes comme lors de conférences internationales, il met en avant la diplomatie marocaine, qu’il qualifie volontiers « d’instrument de soft power » et de modèle pour le continent africain. En février 2025, lors du séminaire annuel d’Alliance Maroc, il saluait encore les performances marocaines dans les services financiers et la coopération Sud-Sud.

Auteur du livre Diplomatie: 20 ans à la Place, réédité en 2023, Mankeur Ndiaye retrace deux décennies d’action diplomatique sénégalaise et revient largement sur la coopération exemplaire entre Dakar et Rabat. Son expertise et son réseau l’ont d’ailleurs conduit à devenir un intervenant régulier des grands cercles de réflexion et forums marocains, où il analyse les enjeux géopolitiques africains et l’évolution des relations Sud-Sud.

Cette implication constante lui vaut aujourd’hui cette étiquette de « plus marocain des Sénégalais » : un alignement diplomatique marqué, une présence assidue dans les régions stratégiques du Sud marocain, et un rôle actif dans la valorisation du modèle marocain sur le continent. Pour beaucoup, il incarne l’un des piliers du solide axe Dakar-Rabat.