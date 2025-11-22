Un automobiliste enlève une collégienne…puis la viole sur un parking

Les faits se sont déroulés mardi à Créteil, dans le Val-de-Marne.

Vers 17H00, une jeune fille de 14 ans marchait avenue des Compagnons de la Liberté lorsqu’une voiture s’est portée à sa hauteur.

Le conducteur a embarqué l’adolescente de force dans son véhicule avant de la conduire jusqu’à un parking où il l’a violée.

La victime a réussi à s’échapper avant de regagner son domicile et de prévenir sa famille.

Le soir-même, la jeune fille de 14 ans, accompagnée par sa mère, s’est rendue au commissariat pour déposer plainte.

Une enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte. L’auteur des faits est activement recherché.

Source : F D