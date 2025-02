Mansour Faye sur le rapport : «Notre pirogue tangue dangereusement»

Suñu Gaal gui wengu na! Notre pirogue tangue dangereusement!

Rien ne va! M. Le President-délégué l’avait récemment avoué en demi mot, évoquant les limites de leurs marges de manœuvre consécutivement aux difficultés que notre pays traverse. Avant hier le cirque orchestré par le Gouvernement comme pour se confesser, l’admet implicitement.

Le constat est là, les faits sont têtus. Le coût de la vie devient de plus en plus cher. Le panier de la ménagère vide, troué. Le chômage augmente, accentué par des licenciements abusifs. Aucune perspective pour les jeunes désabusés, désorientés, manipulés et trompés. Les ménages bénéficiaires des bourses de sécurité familiales en attente de paiement depuis plus d’un an.

Aujourd’hui ces 355.000 ménages (environ 04 millions de sénégalais impactés) sont dans un état de pauvreté inquiétant. Une campagne agricole catastrophique qui va plonger le monde rural dans une période de soudure pire que celle connue des années 70. Aujourd’hui, au lieu de solutions, SAS « demi dieu » fait montre de son impuissance voire de son incompétence à répondre aux attentes des populations. Il commandite un faux rapport qui du reste ne dit rien de substantiel sinon de lui servir de prétextes ou d’excuses (c’est selon) pour déclencher une chasse aux sorcières sans aucune issue qui va plonger ce pays dans les abysses de la désillusion et un fort risque de désarticulation de la cohésion sociale.

Par respect aux Magistrats, je ne m’y avancerai pas trop!

Mais mes questions légitimes sont celles de savoir: « a quel rapports se fier? Celui qui vient d’être publié…bien taillé? Quid de ceux qui ont disparu des sites?

Tout ceci me laisse peplexe et dubitatif!

En tout état de cause ce soit disant document est totalement à rejeter.

Présentement, il est plus que temps que les sénégalais soucieux de l’avenir de notre chère Nation se ressaisissent et de dire « STOP ». Les menaces et les intimidations ne passeront jamais! Enough!!! Comme dirait l’autre.

Mansour Faye