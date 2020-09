Marche Saint-Louis-Dakar : Un étudiant de l’UGB évacué à l’hôpital suite à un malaise

Alors qu’ils ont entamé depuis hier vers 12h30, une marche vers le siège du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) sis à Dakar, soit à plus de 250 kilomètres de leur point de départ, les étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ont dû faire face à un premier impair.

Mais selon des informations de Emedia, Un des leurs n’a finalement pas pu supporter les affres de la marches. En route pour la capitale, un étudiant de la 28e promotion de l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologie (SAT) a été évacué à l’hôpital à la suite d’un malaise.

« Si les autorités n’ont pas le courage de décréter une année invalide à UGB, qu’ils aient au moins le courage de dire la vérité. Nous allons entamer une marche pacifique jusqu’au ministère de l’enseignement supérieur à Dakar car les autorités de l’université ont refusé de dialoguer avec nous. Et si cette autorité aussi décide de ne pas dialoguer avec nous, nous n’hésiterons pas à mener une grève de la faim sur place jusqu’à obtenir gain de cause », confiait jeudi le président de séance de la Coordination des étudiants de Saint-Louis, Chérif Diallo.