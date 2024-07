Mboro : Deux chinois envoyés en prison pour coups et blessures volontaires

Le verdict est tombé dans l’affaire du chauffeur de camion Ibrahima Fall, torturé par deux Chinois et filmé par un Sénégalais à Mboro. Le tribunal d’Instance de Tivaouane a déclaré coupable les trois accusés : deux Chinois, dont le manager et le comptable, ainsi que leur interprète sénégalais.

Poursuivis pour coups et blessures volontaires (CBV) et voie de fait, les prévenus ont été condamnés à trois mois de prison ferme et à payer 5 millions FCFA de dommages et intérêts à la victime, Ibrahima Fall.

Lors du procès, le représentant du ministère public avait requis un an d’emprisonnement ferme pour le manager chinois, qui avait posé son genou sur la tête du chauffeur de camion, et six mois pour l’interprète et le comptable chinois. La partie civile avait, quant à elle, réclamé 100 millions FCFA de dommages et intérêts.