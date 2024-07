Réfection du Building administratif : L’homme d’affaires Bamba Ndiaye entendu à la S.R

Patron de la société portant son nom et chargée de la réhabilitation du Building administratif Mamadou Dia, Bamba Ndiaye a été entendu à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. D’après L’Observateur, qui donne l’information, il fait l’objet d’une plainte de l’État du Sénégal, transmise au procureur de la République. Il est accusé d’avoir confisqué la documentation technique du chantier à la suite de sa mise en régie, conséquence du retard accumulé dans la livraison du bâtiment.

«La mise en régie consiste à exécuter tout ou une partie du marché avec le matériel et le personnel du titulaire, à ses frais et risques. Elle n’est expressément prévue que pour les marchés de travaux et les marchés de FCS [Fournitures courantes et services] pour des prestations qui, par leur nature, ne peuvent souffrir aucun retard», renseigne un spécialiste.

Alors qu’il venait d’être réfectionné et baptisé du nom de l’ancien président du Conseil, le Building administratif a subi un incendie le 26 août 2021. L’entreprise de Bamba Ndiaye a été chargée de sa remise aux normes. Pour 8 milliards de francs CFA. Les travaux devaient durer six mois, selon le contrat liant l’entrepreneur à l’État. Mais jusque-là, le bâtiment n’est pas réhabilité. Au grand dam des nouvelles autorités.

Dans une lettre intitulée «Difficultés d’exécution des marchés successifs de travaux de remise aux normes du Building administratif Président Mamadou Dia», reprise par L’Observateur, la Primature pointe le retard dans l’exécution des travaux, «bloqués à un seuil d’exécution situé autour de 90%, de l’avis de l’Agetip, maître d’ouvrage délégué».

En réponse, rapporte le journal du Groupe futurs médias, repris par Senego, Bamba Ndiaye estime que le niveau d’exécution du marché dépasse «de loin» le seuil indiqué dans leur lettre par les services de Ousmane Sonko, le chef du gouvernement. Il rappelle que le respect des délais de livraison du bâtiment était «conditionné au paiement de [leurs] factures»- ce qui ne semble pas fait- et affirme que «ce qui reste à exécuter n’empêche pas le fonctionnement du Building».

Ce n’est pas tout. Pour finir, reprend L’Observateur, Bamba Ndiaye prévient que la mise en régie dont il fait l’objet expose l’État du Sénégal «à devoir payer le ou les fournisseurs, sans aucune garantie d’être livré, en ce qu’ils sont tous dans une relation d’exclusivité avec [son entreprise], les obligeant à ne pouvoir livrer à personne d’autre au Sénégal».

Le journal renseigne que face aux enquêteurs, Bamba Ndiaye a retracé les différentes étapes de l’exécution du marché du Building, revenant sur l’incendie du 26 août 2021 ayant entraîné les travaux supplémentaires. «Le directeur général de l’Agetip, Malick Gaye, maître d’ouvrage délégué, a été entendu à titre de témoin sur l’état d’avancement des travaux», souligne la même source.