Mbour : Neuf (9) individus arrêtés avec des cocktails Molotov et…

Un lot de cocktails Molotov, des lances pierres, avec des billes en fer, des couteaux et sachets de vinaigre. Ce sont ces objets délictuels que détenaient par dévers eux, les neuf (9) individus interpellés, le lundi 31 juillet 2023 au quartier Saly Vélingara de Mbour, renseigne la Gendarmerie Nationale.

«Dans le cadre de ses opérations courantes de sécurisation des personnes et de leurs biens, notamment pendant cette période de troubles à l’ordre public, la brigade de recherches de Mbour a interpellé des individus. Ils planifiaient des attaques contre les populations et leurs biens dans le but exclusif de troubler l’ordre public dans le département de Mbour. La Gendarmerie nationale appelle à plus de vigilance et de sérénité », peut-on lire sur la vidéo publiée sur les plateformes numériques de la Gendarmerie.