Sonko en prison : Abdoul Mbaye exprime sa solidarité aux militants de Pastef

L’opposition apporte son soutien à Ousmane Sonko placé en garde à vue à la prison de Sébikotane. Le Bureau politique de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) exprime son entière solidarité aux militants du Pastef et à leur président Ousmane Sonko. Abdoul Mbaye et ses camarades condamnent la décision de dissoudre le parti et regrettent celle prise à l’encontre de son Président Ousmane Sonko.

Abdoul Mbaye et Cie estiment, en effet, que l’emprisonnement de Sonko est loin de contribuer à l’instauration d’un processus de baisse des tensions politiques vécues par le Sénégal depuis l’année 2019 lorsque notre peuple a été informé par la chaîne BBC du scandale de l’attribution d’un puits majeur de gaz et de pétrole à la société PetroTim en violation de la loi, grâce à un faux rapport de présentation ayant conduit à la signature du décret d’attribution dudit puits.

A les en croire, ces deux décisions précitées rendent pessimistes sur la tenue d’élections inclusives et apaisées qui permettraient aux électeurs sénégalais de choisir librement leur futur Président. Pour eux, il appartient aux avocats de Sonko et du Pastef de défendre leurs droits respectifs, et au Peuple sénégalais de voter en février 2024 dans un sens autorisant la restauration de la démocratie sénégalaise, seule garante d’une paix durable dans une région soumise à toutes sortes de turbulences économiques et politiques.