Me Diaraf Sow rappelle aux avocats de Sonko le respect du secret professionnel

REPLIQUES DE MAÎTRE DIARAF SOW AUX AVOCATS DU DÉPUTÉ OUSMANE SONKO

Chers maîtres,

Sans qu’il soit nécessaire au Procureur de la République et défenseur de la société de vous adresser une quelconque réponse, nous vous faisons tenir la présente lettre en réponse à celle adressée au Maître des poursuites en date du 15 Février 2021 ;

Ce dernier étant dans le temps de la justice et du droit et non dans celui d’une guerre de communication et d’opinions.

En effet, nous aurions pu ne pas y mettre notre grain de sel, pour une affaire pendante devant la justice mais nous sommes obligés au moins d’apprécier les tenants et les aboutissants de votre lettre adressée au Procureur de la République, dès lors que vous avez exposé cette dernière dans la place publique et sur les réseaux sociaux en violation bien sûr des règles élémentaires qui encadrent la profession d’Avocat, relatives au secret professionnel et au caractère confidentiel de leurs correspondances.

Effectivement, cette correspondance si réellement, elle n’était adressée qu’au Procureur de la République, n’avait pas la raison d’être exposée dans la rue pour la simple raison que les Avocats sont soumis au respect du secret professionnel et à la confidentialité des correspondances conformément à la réglementation.

Malheureusement, chers maîtres, votre objectif ne semble pas être de communiquer avec le Procureur mais évidemment avec l’opinion publique.

Cette lettre est donc bien adressée à une guerre d’opinion. Le Procureur de la République n’étant qu’un prétexte.

Cependant, maîtres, vous semblez ignorer que les procès ne se gagnent ni dans les réseaux sociaux, ni dans la rue mais devant les Tribunaux avec des arguments de droit solides et convaincants.

Aussi chers maîtres, la manière dont vous avez commencé à aborder ce dossier ne présage rien de bon pour votre client.

N’avez vous pas confiance en lui, en son innocence ?

N’avez vous pas confiance également aux arguments de droit que vous disposez pour sortir votre client de cette impasse dont lui seul est responsable ?

Pourquoi vouloir politiser cette affaire pour un grand gaillard comme Ousmane Sonko, conscient de ses faits et gestes, qui se dit vouloir être président de la République mais qui quitte pendant Six (6) mois, seul sa maison, à l’Insu de tous, au moment où toutes les rues sont désertes, à l’heure du couvre-feu, dans la fraîcheur glaciale de Dakar, à l’insu même de ces deux épouses, pour aller rejoindre un salon de débauche, qui était sensé être fermé au moment du couvre-feu, pour aller se faire masser par une jeune fille que son parti Pastef taxe de prostituée et de fille aux mœurs légers.

Chers maîtres, pourquoi même avoir trébuché gravement, en adressant une lettre à une Institution de la République (l’Assemblée Nationale) pour lui imposer une règle de conduite dans l’Affaire Ousmane Sonko ? Une première dans l’histoire judiciaire du Sénégal !!! Ignorez- vous vraiment vos prérogatives et ses limites ou vous voulez vraiment noyer votre client ? Ignorez – vous ce qu’est un acte de Gouvernement ? Pourquoi vouloir s’arroger des pouvoirs que l’Institution judiciaire elle-même n’a pas ? Voulez – vous vraiment aider Ousmane Sonko ? Donc, changez de stratégie !

C’est en portant vos habits de techniciens du droit que vous réussirez à sauver votre client ; ce ne sera ni dans les shows, ni dans les tintamarres ou la tentative vaine de politisation de cette affaire par des techniques de propagande perdue d’avance.

Les sénégalais ont compris maintenant et ce ne sera pas nécessaire d’entrer dans le fond de votre correspondance où des propos fallacieux et peu convaincants du début à la fin ne nous feront pas perdre de temps.

Votre bien dévoué

Me Diaraf SOW Conseiller Juridique à la Ville de Guédiawaye

Secrétaire Général national parti ADAE/J et Coordonnateur de la coalition Joowléene (BBY)