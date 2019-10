Me Oumar Youm accusé de lorgner le fauteuil de Macky…

Les jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) de la commune de Mbour et le ministre Youm sont toujours à couteaux tirés. Hier, ils ont fait une sortie virulente contre le maire de Thiadiaye qu’ils accusent de nourrir des ambitions pour succéder au Président Macky Sall. Pour Aliou Niass qui a porté la parole des jeunes, Me Oumar Youm a des ambitions démesurées et fait croire au Président Sall qu’il tient le département Mbour afin d’obtenir un poste plus important.

Selon le quotidien L’As, pour faire face au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, ces jeunes promettent de dérouler un plan d’actions. A les en croire, plusieurs responsables les ont dissuadés d’observer une grève de faim. Mais, ils promettent des actions pour contraindre Oumar Youm, « champion de la division », à changer de comportement. Ils l’accusent d’avoir divisé la jeunesse de la majorité et les cadres du parti dans le département.