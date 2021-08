Meissa Gningue retrace les péripéties de l’AG de la FSF

Une élection de la FSF, un long processus. Elle part de la représentation des clubs en passant par l’installation des districts et des ligues.

Une majorité mécanique à maîtriser, à encadrer à contre-tenir pour pouvoir espérer de briguer un mandat électif de la présidence du football sénégalais.

Le Sénégal compte aujourd’hui plus de 400 clubs dont les 2/3 appartiennent à la ligue amateur et la quasi-totalité des équipes proviennent du mouvement navetane.

En effet, avec un Ablaye Sow à la tête de ce football amateur depuis 4 ans a su maîtriser l’ensemble des représentants de clubs qui regroupent la plupart des délégués fédéraux et membres du mouvement navetane.

Un Amadou Kane président de L’oncav reconduit à l’humanité par ses paires à la dernière assemblée ordinaire.

Si tous ces acteurs, sans compter le collège des présidents de ligues, les structures affilitaires et le football spécifique soutiennent la candidature de Senghor , qui pourrait les arrêter à valider le 4éme mandat de Augustin? Je ne saurais le dire.

Hélas, le président Saer Seck quitte le navire du consensus au moment ou les deux candidats potentiels ont terminé pratiquement leurs campagnes électorales.

A-t-il peur d’affronter le destin et d’aller au bout de sa logique?

Se prépare t’il pour conduire un comité de normalisation après un éventuel échec de la can comme l’insinuent certains?

Cependant, le courage, l’abnégation et la détermination de Mandy Touré à maintenir sa candidature est vraiment à saluer. Non seulement il a le soutien du peuple qui malheureusement ne vote pas mais aussi il gagnerait en sympathie et expérience pour maîtriser le fichier électoral, le processus et le lobbying autour du football et se préparer davantage aux échéances du futur.

Toutefois , il nous faut une révision des textes ,revoir le mode des élections de la FSF pour un changement de paradigme.

Cette phase de transition était inévitable pour le bien-être du football national.

En ce qui nous concerne, nous étions parmi les seuls à dire non! à la candidature de maître Augustin Senghor à la tête de la CAF parce connaissant les rouages d’une élection de FSF.

De nos jours nous observons la neutralité pour préserver notre dignité et notre ligne éditoriale.

Aujourd’hui le processus étant déjà enclenché , il a atteint sa vitesse de croisière pour un 4éme mandat de Monsieur Senghor.

Nous appelons les deux camps au calme et à la retenue le tout dans la sportivité ne serait que pour mettre à l’aise les principaux acteurs à savoir les joueurs.

Juste une analyse en tant que acteur football.

Excellente week-end à tous.

Meissa Gningue.