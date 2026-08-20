Menaces racistes à Berlin : Dr.Pierrette Herzberger-Fofana exprime sa solidarité à Each One Teach One (EOTO)

Menaces racistes à Berlin : des enfants Noirs privés de leur espace protégé

Solidarité avec Each One Teach One (EOTO) (Par Dr.Pierrette Herzberger-Fofana)

Le contexte

À Berlin, l’association Each One Teach One (EOTO), qui œuvre auprès des communautés Noires et des personnes d’ascendance africaine, avait organisé pendant les vacances scolaires une journée de baignade destinée aux enfants et aux jeunes Noirs, âgés de 6 à 14 ans. Pendant quelques heures, un espace à la piscine devait leur être réservé afin qu’ils puissent profiter d’un moment de loisirs dans un environnement protégé, à l’abri des expériences de racisme auxquelles ils peuvent être confrontés dans la vie quotidienne.

La contestation publique de cette initiative par une élue locale du parti de la Droite (CDU) a déclenché une vive polémique. Après des menaces racistes, la manifestation a finalement dû être annulée pour des raisons de sécurité.

J’ai appris avec une profonde consternation que cette journée organisée par Each One Teach One (EOTO) pour des enfants et des jeunes d’origine africaine avait dû être annulée parce que, à la suite de menaces racistes, leur sécurité ne pouvait plus être assurée.

Je suis en colère et profondément attristée. Ce qui devait être une belle journée de vacances pour des enfants est devenu l’objet d’un débat politique passionné. Et, au bout du compte, ce sont les enfants qui en paient le prix.

La controverse publique a été déclenchée par Aileen Weibeler, élue CDU (Chrétiens-Démocrates) de l’arrondissement de Berlin-Pankow, qui a critiqué le fait que l’accès à la piscine soit réservé pendant quelques heures aux enfants et aux jeunes Noirs participant à cette initiative. Elle s’est estimée elle-même «discriminée»(sic) par cette restriction temporaire d’accès.

Mais peut-on réellement mettre sur le même plan une restriction de quelques heures et les discriminations qui justifient précisément l’existence d’un espace protégé pour des enfants Noirs ? C’est là que le débat perd de vue l’essentiel.

L’objectif de cette journée était d’offrir pendant quelques heures aux enfants et aux jeunes Afro-Allemands un espace protégé (« Safe Space ») où ils pourraient nager, jouer et profiter ensemble de leurs vacances, sans remarques racistes, sans exclusion et sans que l’on touche leurs cheveux sans leur consentement.

Un espace protégé n’est pas une exclusion

Les espaces temporairement réservés ou protégés pour certains groupes ne sont nullement inhabituels dans notre société. Nous connaissons des activités et des espaces destinés aux femmes, aux personnes âgées, aux enfants et aux jeunes, ainsi que des manifestations réservées aux membres d’associations ou d’autres groupes. Ils sont acceptés parce qu’ils répondent à un besoin et poursuivent un objectif précis.

Il ne s’agissait pas d’exclure durablement le public d’une piscine, mais de réserver pendant quelques heures un lieu de loisirs à un groupe d’enfants confrontés au racisme, afin de leur offrir un moment de sécurité et d’insouciance.

Pourquoi, alors, un espace protégé destiné spécifiquement à des enfants Noirs, entre 6 ans et 14 ans suscite-t-il une telle indignation ?

C’est cette question que nous devrions nous poser.

Depuis de nombreuses années, EOTO accomplit un important travail culturel et éducatif auprès des personnes d’ascendance africaine, des Afro-Allemands, et tout particulièrement des enfants et des jeunes Noirs. Je connais personnellement EOTO, j’ai participé à plusieurs de ses manifestations et j’apprécie profondément l’engagement de l’association.

Les responsables souhaitaient simplement offrir à des enfants qui passent leurs vacances d’été, chez eux quelques heures de joie et d’insouciance, en cette période de forte canicule. Au lieu de cela, une polémique publique s’est développée, jusqu’à entraîner l’annulation de la manifestation pour des raisons de sécurité.

C’est cela, à mes yeux, le véritable scandale.

Nous assistons actuellement en Allemagne et en Europe à un inquiétant recul de notre société. Les discours racistes, et en particulier le racisme anti-Noir, s’expriment de nouveau plus ouvertement. C’est précisément dans un tel contexte que les responsables politiques portent une responsabilité particulière quant à leurs paroles et aux conséquences que peuvent avoir les débats publics qu’ils suscitent.

Les controverses politiques ne doivent jamais se faire au détriment des enfants.

Quiconque remet en question la nécessité d’espaces protégés pour les jeunes Afro-Allemands devrait d’abord se demander pourquoi ces enfants ont besoin de tels espaces.

Ils n’en ont pas besoin parce qu’ils souhaitent se couper de la société.

Ils en ont besoin parce qu’ils continuent à subir le racisme et les discriminations au sein de notre société.

Ma solidarité va à Each One Teach One (EOTO), aux responsables et bénévoles engagés de l’association et, surtout, aux enfants et aux jeunes Allemands Noirs qui ont été privés de cette journée à la piscine et de leur espace protégé.

Le racisme anti-Noir a de nombreux visages. Il ne se manifeste pas seulement par des insultes ouvertes ou des agressions. Il se manifeste également lorsque la nécessité d’espaces protégés est remise en question et que celles et ceux qui cherchent à se protéger des discriminations se retrouvent soudain eux-mêmes au centre d’un débat sur la discrimination.

Ce n’est pas sans raison que les Nations Unies ont proclamé la Deuxième Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine (2025–2034)avec pour thèmes . Reconnaissance, Justice et Développement demeurent des objectifs essentiels pour nos sociétés.

Notre responsabilité est de lutter contre le racisme, de protéger les enfants et de renforcer la cohésion sociale.

Au terme de cette controverse, une réalité amère demeure : ce n’est pas une responsable politique qui a été privée d’une piscine ce sont des enfants Noirs qui ont perdu leur espace protégé.

Les enfants d’ascendance africaine, ont droit à la protection, à la joie et à l’insouciance. À la piscine aussi.

Dr Pierrette Herzberger-Fofana

Citoyenne d’honneur de la ville d’Erlangen

Ancienne Députée au Parlement européen (2019–2024)

Ancienne coprésidente de l’Intergroupe Antiracisme et Diversité (ARDI) du Parlement européen