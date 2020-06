Mercato: Guardiola laisse partir Leroy Sané de Manchester City

L’attaquant allemand Leroy Sané ne prolongera pas avec Manchester City son contrat qui se termine en 2021, a révélé l’entraîneur Pep Guardiola vendredi. Sané est tout proche de la sortie

Leroy Sané ne sera bientôt plus un joueur de Manchester City. La nouvelle est sortie de la bouche de Pep Guardiola en personne. L’entraîneur espagnol de Manchester City estime son attaquant au plus haut point, mais il s’est fait une raison devant la réticence de Leroy Sané à signer une prolongation de contrat. « Leroy dit qu’il ne veut pas prolonger son contrat. Cela veut dire qu’il va partir », a indiqué Guardiola ce vendredi.

Le Bayern Munich en pole ?

L’information n’a rien de surprenant puisque la rumeur circule depuis plusieurs mois et que le joueur est la cible prioritaire du Bayern Munich. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’international allemand rejette une proposition de son club. « Le club m’a parlé. Ils lui ont offert deux ou trois fois de prolonger son contrat, il a toujours décliné. Cela veut dire qu’il souhaite jouer pour un autre club » a précisé Pep Guardiola en conférence de presse.

Bild révélait en avril l’existence d’un accord contractuel entre le Bayern Munich et Leroy Sané. Reste à négocier l’aspect financier avec le club anglais. Le club bavarois pourrait profiter de circonstances favorables et aborder ces discussions en position de force. Leroy Sané, qui s’est grièvement blessé en août 2019, n’a plus joué au plus haut niveau avec son club depuis neuf mois, à un an de la fin de son contrat.

Manchester City a le couteau sous la gorge

Manchester City, qui aura besoin de liquidités pour se mettre en conformité avec les exigences du fair-play financier, ne peut se permettre de laisser son joueur partir libre à la fin de son contrat, en juin 2021. Un transfert cet été devrait être privilégié. Mais la crise du coronavirus a affaibli l’économie du football et précipité l’effondrement de la valeur marchande des joueurs professionnels. Qu’en sera-t-il pour l’international allemand ?

Leroy Sané est évalué entre 20 et 30 millions d’euros par l’observatoire du football CIES, alors qu’une somme allant de 80 à 100 millions d’euros était évoquée le concernant, il n’y a pas si longtemps. « Si, à la fin de la saison, nous parvenons à un accord avec un autre club, il partira. Sinon, il restera une saison supplémentaire et partira à la fin de son contrat », a conclu Pep Guardiola. Sané devrait néanmoins faire ses valises cet été.