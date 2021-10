Météo du dimanche : la chaleur persiste…40°C dans le nord-est

Ce dimanche, le temps sera plutôt stable avec toutefois des activités pluvio-orageuses attendues en Casamance et par endroits au Centre-ouest selon le bulletin de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile Et de la Météorologie (Anacim)

En dépit d’une forte couverture nuageuse, la sensation de chaleur restera de mise sur le pays notamment dans les régions Centre et Nord-est où les températures journalières varieront entre 34 et 39°C ce dimanche. Sur le littoral et la zone Sud, elles oscilleront entre 30 et 32°C. Les visibilités seront bonnes. Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Nord-est à Sud-ouest.

Le temps chaud sera davantage marqué au fil des jours sur l’ensemble du territoire. Une légère suspension de poussière pourrait être notée sur les régions Est, Nord et sur l’axe Dakar – Saint-Louis. Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de secteur Nord-est à Sud sur le territoire.

Source Anacim