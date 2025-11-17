Mimi Touré accélère la cadence sur le Pastef…la bataille politique lancée

Le Sénégal assiste à une escalade politique alarmante, cristallisée par un conflit ouvert au sommet de l’État entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. La pomme de discorde, la direction de la coalition victorieuse « Diomaye Président », révèle des fractures profondes qui menacent l’unité et la stabilité de la nouvelle administration, moins de deux ans après son accession au pouvoir.

La décision du chef de l’État de limoger Aïssatou Mbodj de la tête de la coalition et de confier la réorganisation stratégique à Aminata Touré, ancienne figure de l’opposition et désormais proche du président, a été perçue comme un geste fort, marquant une prise de distance nette vis-à-vis des orientations du parti PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité). Ce remaniement de la direction de la coalition est le catalyseur d’une crise qui semble désormais inévitable.

Aminata Touré, dite Mimi Touré, ne perd pas de temps. Selon des captures d’écran non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux, elle aurait déjà mis sur pied un réseau WhatsApp mobilisateur, ralliant un nombre important de formations politiques. La liste présentée publiquement, comprenant vingt-deux partis et mouvements comme l’Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS) ou le Mouvement Sénégal 2.0, atteste de la cadence rapide de la réorganisation en cours, visant à créer une nouvelle base politique pour le président Diomaye Faye. Le groupe compterait déjà plus de 200 structures et plus de 300 maires, un chiffre qui, s’il est confirmé, représente une démonstration de force significative.

Face à cette offensive, la réponse du Pastef s’est manifestée par un défoulement ciblé et sans ambiguïté contre le président de la République. Le parti, pilier idéologique et électoral de la coalition, ne tolère pas ce qu’il perçoit comme une intrusion dans ses affaires et une tentative de marginalisation. La déclaration de Fadilou Keita, cadre influent du parti, est sans appel : « Nous pouvons avoir des divergences internes mais les incursions dans nos rangs ne sauraient être tolérées. »

Fadilou Keita a également annoncé une riposte politique frontale à l’initiative de Mimi Touré, exhortant les sections communales et les responsables du parti à l’action. Plus significativement, il a réaffirmé l’objectif stratégique du Pastef : « entamer de préparer la candidature d’Ousmane SONKO en 2029 ». Cette déclaration positionne clairement Ousmane Sonko comme une alternative ou un successeur potentiel, faisant glisser le conflit interne vers une véritable lutte de pouvoir pour le contrôle de l’avenir politique du pays.

Certes, une analyse de la liste des partis qui ont rejoint le groupe d’Aminata Touré révèle que la plupart ne jouissent pas d’une assise électorale massive. Il s’agit majoritairement de petits mouvements et d’associations sans grande force politique propre. Cependant, leur agrégation sous une bannière présidentielle, et surtout le nombre élevé de maires annoncé, constitue une force non négligeable. Le Pastef commettrait une erreur stratégique en sous-estimant cette force politique en gestation, qui pourrait devenir un contrepoids institutionnel et territorial face à son organisation militante.

La démonstration de force du Pastef le 8 novembre, bien que réussie en termes de mobilisation populaire, ne suffit plus. Pour faire face à cette nouvelle alliance en formation, le parti doit désormais s’engager dans un travail de conviction soutenu. L’enjeu n’est plus seulement de revendiquer la légitimité du pouvoir, mais de consolider son projet politique auprès de l’opinion, face à une structure présidentielle qui tente d’élargir sa base au-delà du seul Pastef.

Tous les indicateurs pointent vers une collision politique inéluctable. Le fossé s’élargit entre le Pastef et la coalition dirigée par Mimi. Les manœuvres pour le contrôle de la coalition et l’orientation future du Sénégal se multiplient. Les actions des deux camps créent un climat de pré-crise politique qui rappelle les heures sombres des précédentes alternances.

Dans ce combat politique qui s’annonce sans fin, où l’urgence est de consolider son leadership politique plutôt que de gouverner, c’est le peuple sénégalais qui risque d’être le plus grand perdant. Les priorités de développement, la lutte contre la cherté de la vie et la mise en œuvre du « projet » tant promis pourraient être reléguées au second plan, sacrifiées sur l’autel des ambitions et des rivalités personnelles.

