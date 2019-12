Mimi Touré n’a jamais cédé aux maître-chanteurs et ça ne commencera pas aujourd’hui.

Depuis quelque temps , des agissements d’individus manipulés au premier degré par des objets politiques encagoulés , tentent vainement d’entamer la personnalité de la presidente du CESE, Madame Aminata Toure qui refusera toujours de céder aux chantages et à l’extorsion de fonds publics. Le mouvement de chantage, » Bollo pour l’emergence », orchestré par des lâches qui ont toujours bénéficié des soutiens et appuis de Mimi Touré, sera démasqué. Que ceux tapis dans l’ombre et qui engagent ces tentatives d’extorsion de fond comprennent que c’est peine perdue avec Aminata Touré que de tenter de l’intimider par voie de presse ou d’exercer un quelconque chantage pour obtenir des postes ou de l’argent. Il est temps que Grand- Yoff se débarrasse de cette race de politiciens qui gangrène notre commune depuis si longtemps. Le CESE n’est ni une place de tong-tong , ni un fourre-tout et il serait bien que tout le monde le comprenne. A Grand yoff, ou nous sommes depuis 2008 , militants du parti, savons bien qu’arrivent toujours et sans cesse les appuis et soutiens de la Présidente du CESE bien avant qu’elle ne soit là où elle est aujourd’hui. Et il en sera toujours ainsi et partout ailleurs au Sénégal par solidarité personnelle avec les moins nantis qu’elle et pour accompagner la politique sociale de SEM Macky SALL. De grands combats utiles et d’envergure nationale mobilisent l’énergie et l’attention de la presidente du CESE. S’ils pensent obtenir gain de cause par le chantage, s’il connaissaient bien Mimi Touré, ils devraient savoir qu’ils se trompent lourdement. Qu’ils se le tiennent pour dit !

Cheikh NDIAYE

Responsable politique Apr Grand Yoff