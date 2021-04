Mimi Touré prépare son grand retour…après le « Macky »

En froid avec le Président Macky Sall depuis son limogeage du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Aminata Touré prépare son retour dans l’arène politique.

Selon L’Observateur, l’ex-Premier ministre, qui dément tout contact direct ou indirect avec le Chef de l’Etat, passerait ses journées à rencontrer des syndicalistes, des intellectuels, des femmes, des religieux, des leaders d’opinion, sportifs et acteurs économiques.

Selon un membre de son entourage câblé par le journal, Mimi Touré mijote quelque chose. Et selon la source, celle qui fut ministre de la Justice consacre une partie de ses journées à écrire et à mettre ses idées sur papier. Et si on en croit, toujours, le quotidien, le prédécesseur de Idrissa Seck s’interroge sur le chômage des jeunes, en passant par un recensement, via les conseils de quartier.