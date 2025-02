Mission de supervision par l’UCG-URM : Le coordonnateur technique du PROCASEF satisfait

Le 20 février 2025, l’unité de Coordination et de Gestion du PROCASEF, UCG, a tenu sa réunion de revue mensuelle avec l’Unité Régionale de mise en œuvre, URM, et l’opérateur du bassin arachidier. L’objectif de la mission était de passer en revue l’état d’avancement des activités, de présenter le nouveau plan de déploiement et à l’occasion, d’examiner les contraintes auxquelles les experts sont éventuellement confrontés.

Un tour d’horizon de la situation a été fait par les participants notamment sur l’état d’avancement des opérations foncières, les points de blocage constatés et les perspectives de déploiement, avant la formulation de fortes recommandations, en vue d’améliorer les performances.

En marge de la rencontre, le coordonnateur Technique du Procasef, Monsieur Alain Diouf, a exprimé son satisfecit en ces termes: « de manière générale, on sort très satisfait des résultats qui ont été obtenus surtout du côté de l’URM où on peut noter que l’ensemble des diligences ont été réalisées à 100/100 et dans les délais ». Poursuivant, le CT soutient que du côté de l’opérateur aussi le travail a été bien fait. Il constate que « le nombre d’enquêtes a été augmenté, le nombre d’enquêteurs mobilisés ainsi que les outils techniques et les moyens sur le terrain ».

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur « le nombre important de parcelles enquêtées et cartographiées mais qui n’ont pas encore fait l’objet de contrôle qualité et pas encore transmises à l’URM, autour de 20000 ». M. Diouf a, par la même occasion, fait remarquer « le nombre important de parcelles qui ont fait l’objet de NICAD et qui devraient être transmises aux conseils municipaux se trouvant toujours entre les mains de l’opérateur ». Il a, à cet effet, avec les experts présents, formulé des recommandations précises dans ce sens, tout en espérant que « lors de la prochaine revue prévue dans un mois, ces contraintes soient dépassées ».

Au cours de la réunion, des échanges très intéressants ont été notés concernant les données. Ce qui, selon Alain Diouf, « permet aux experts d’harmoniser la gestion des données au niveau de l’URM et de l’opérateur foncier, avec la base de données centrale de l’UCG. » Là aussi des solutions, très pertinentes ont été proposées. S’agissant des livrables, le CT informe qu’ils sont produits à temps, « quelques-uns sont en cours de validation et l’UCG s’est engagée à les approuver par des rapports d’ici la semaine prochaine, » assure-t-il.

En conclusion, le coordonnateur technique, qui a présidé la réunion, déclare « les résultats de la revue très satisfaisants et l’avancement très réconfortant ». Suffisant pour qu’il soit indubitable que « les objectifs fixés seront atteints à terme et sans beaucoup de risques ». Il a, à ce propos, réaffirmé son sentiment de satisfaction à l’endroit des experts et des chefs d’équipe, à l’issue de cette revue et les félicite pour l’ensemble du travail abattu.