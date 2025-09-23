Missirah : Un directeur d’école arrêté pour trafic de migrants

La Brigade de surveillance, d’interpellation et de filature de la Direction nationale de la lutte contre le trafic (Dnlt) a procédé, dans la nuit du vendredi 19 septembre 2025, à l’arrestation de seize candidats à l’émigration irrégulière et de leur passeur présumé, au quai de Missirah, localité du sud-ouest du Sénégal.

Le suspect interpellé, identifié comme Ousmane Seydi, directeur de l’école primaire de Bétenty 1, s’apprêtait à embarquer les migrants à bord d’une pirogue en direction de Bétenty pour une traversée nocturne.

Selon L’Observateur, la majorité des migrants interceptés sont de nationalité gambienne. Ils ont déclaré avoir été recrutés par des compatriotes restés en Gambie et avoir versé de l’argent à deux organisateurs identifiés comme Ousmane Sarr, alias Ansou, et Adama Ndour, alias Klaro. Ces derniers leur avaient transmis le numéro de téléphone d’Ousmane Seydi, présenté comme le contact local chargé de faciliter leur embarquement à Missirah.

Dans un premier temps, le directeur d’école a nié toute implication, soutenant que son numéro avait été utilisé à son insu. Mais les enquêteurs ont rapidement mis à mal cette défense. Ils ont découvert que son propre fils et un neveu de son épouse avaient bénéficié, l’année précédente, d’un passage gratuit vers l’Europe grâce au même réseau. L’exploitation de son téléphone a également révélé des messages audio échangés avec un candidat, confirmant son rôle actif dans l’organisation.

Placée face aux preuves, Ousmane Seydi a finalement reconnu avoir eu connaissance du projet migratoire clandestin dès le mois d’avril. Il a affirmé ne jamais avoir encaissé directement l’argent des candidats, précisant que les fonds étaient gérés par les organisateurs basés en Gambie. Il a toutefois admis avoir bénéficié d’une place gratuite dans la pirogue, qu’il avait offerte à un de ses neveux.

À l’issue de l’enquête, Ousmane Seydi a été déféré le 22 septembre devant le parquet financier.