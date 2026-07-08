Mondial 2026 : L’Egypte porte plainte contre l’arbitre français François Letexier

Amère après l’élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde (3-2) contre l’Argentine, la Fédération égyptienne a officiellement déposé une plainte auprès de la FIFA. Elle vise l’arbitre français François Letexier et ses assistants Cyril Mugnier et Mehdi Rahmouni, accusés d’avoir pris plusieurs décisions défavorables aux Pharaons. Le président Hany Abo Rida réclame une enquête et l’exclusion de l’équipe arbitrale française pour le reste du tournoi.

Parmi les faits contestés, il y a le but refusé de Mostafa Ziko à la 58e minute, annulé après intervention du VAR pour une faute commise bien plus tôt dans l’action. Et une faute supposée sur Mohamed Salah, non sanctionnée, juste avant le troisième but argentin dans le temps additionnel.

« Nous avons été les meilleurs, mais ce qui s’est passé n’était ni juste ni équitable », a réagi le sélectionneur Hossam Hassan. De son côté, Ziko a dénoncé une « injustice claire » et affirmé que « ce tournoi a été arrangé ».

François Letexier, très sollicité durant la rencontre, avait pourtant accordé un penalty jugé justifié à l’Argentine et refusé logiquement un autre but égyptien avec l’appui du VAR. Mais les protestations se sont multipliées en fin de match : quatre joueurs égyptiens ont écopé d’un carton jaune, tout comme leur entraîneur, tandis qu’un membre du staff a été expulsé.