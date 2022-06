Mort de Daba Boye : Ndella Madior accuse les médecins…les professionnels de santé démentent

Ndella Madior Diouf a fait une révélation fracassante, trois jours après le décès de la voyante Daba Boye. La fille du Pr Madior Diouf a accusé le corps médical d’avoir sacrifié son ex- collaboratrice à la radio Saphir Fm. «Daba a été sacrifiée. C’est une erreur médicale. En réalité, je me suis rendue compte que le problème vient de l’hôpital. On lui a administré du sérum glucosé. Parce que quand on est diabétique, on ne doit pas recevoir du sérum glucosé. On va porter plainte».

Une sortie qui n’est pas du goût des médecins qui ont vite mis un «garrot» pour faire stopper net le saignement… Des professionnels de la santé qui, à travers des post sur leurs murs ou pages Facebook, ont démenti la «fausse vérité» divulguée par celle qui pourtant dit être médecin. Et qui a énervé tout un corps médical après sa sortie malencontreuse. « Mais qui, heureusement, n’est pas diabétologue, ironise Cheikh Samb.»

« Diabétiques du Sénégal, estimez-vous heureux que Ndella Madior Diouf ne soit pas devenue médecin ! Vous l’auriez trouvée de garde aux urgences dans un coma acidocétosique, elle ne vous mettrait pas en perfusion du sérum glucosé pour éviter l’hypoglycémie mortelle découlant des fortes doses d’insuline administrées pour juguler rapidement la cétose qui est d’ailleurs le seul danger de ce tableau clinique !», a-t-il ironisé.