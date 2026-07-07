Mort d’un sénégalais en Gambie : le suspect provoque l’indignation par son attitude devant le tribunal

La mort d’Ibou Ndiaye, un mécanicien sénégalais établi en Gambie, continue de provoquer une vive émotion au Sénégal comme en Gambie. Le jeune homme a perdu la vie après avoir été poignardé à la suite d’une altercation survenue dans son atelier de réparation de motos, le 29 juin dernier, à Latrikunda allemand, dans la région du Grand Banjul.

D’après les premiers témoignages, un client identifié comme Buba Jallow s’était présenté au garage pour faire réparer sa moto. Occupé à intervenir sur un autre véhicule, Ibou Ndiaye lui aurait demandé de patienter. Ce refus d’être servi immédiatement aurait rapidement dégénéré en dispute.

Selon plusieurs témoins, Buba Jallow aurait sorti un couteau et porté plusieurs coups au mécanicien avant de quitter les lieux. Gravement blessé, Ibou Ndiaye a été évacué vers un établissement hospitalier où il a finalement succombé à ses blessures.

Après plusieurs jours de recherches, les forces de sécurité gambiennes ont procédé à l’arrestation du suspect. Présenté devant la justice, Buba Jallow est apparu menotté. Son comportement à l’audience a suscité de nombreuses réactions : filmé par les médias, il a adressé des gestes obscènes et proféré des insultes à l’encontre des journalistes présents.

Selon des informations publiées par Kexx News, le tribunal de première instance de Kanifing s’est déclaré incompétent pour juger cette affaire, en raison de la nature des faits reprochés. Le dossier a donc été transmis à la chambre criminelle spéciale de la Haute cour.

À la demande du parquet, le magistrat F. J. Camara a ordonné le placement en détention provisoire de Buba Jallow à la prison centrale de Mile 2, où il restera incarcéré jusqu’à l’ouverture de son procès.

Ce meurtre a profondément marqué l’opinion publique gambienne. Sur les réseaux sociaux et dans plusieurs débats publics, des voix s’élèvent pour demander le rétablissement de la peine de mort, estimant que les sanctions actuellement prévues ne sont pas suffisamment dissuasives pour les crimes les plus graves.

Les investigations se poursuivent afin d’établir avec précision les circonstances de cette affaire qui a coûté la vie à un jeune ressortissant sénégalais.