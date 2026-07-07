Révision constitutionnelle : le Président Diomaye saisit le Conseil constitutionnel en urgence

Le différend entre l’exécutif et l’Assemblée nationale autour de la révision de la Constitution franchit une nouvelle étape. Le Président de la République a officiellement porté le dossier devant le Conseil constitutionnel en introduisant un recours visant à faire annuler la procédure ayant conduit à l’adoption de la loi constitutionnelle n°18/2026.

Lundi 6 juillet 2026, son conseil, Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat à la Cour, a déposé la requête au greffe de la haute juridiction. Le recours conteste la conformité de la procédure parlementaire ayant abouti au vote du texte adopté par l’Assemblée nationale le 29 juin 2026.

Estimant que la situation revêt un caractère prioritaire, le chef de l’État a demandé que l’affaire soit examinée en urgence. Conformément aux dispositions encadrant le fonctionnement du Conseil constitutionnel, il sollicite une décision dans un délai de huit jours.

Pour appuyer son recours, la Présidence a produit un ensemble de documents, notamment les textes concernés, les échanges officiels avec le président de l’Assemblée nationale ainsi que des procès-verbaux établis par des huissiers de justice. Des supports numériques contenant les enregistrements audio et vidéo des débats parlementaires ont également été versés au dossier afin d’étayer les irrégularités invoquées.

Le Conseil constitutionnel est désormais appelé à se prononcer sur la validité de la procédure contestée. Sa décision est attendue dans les prochains jours et pourrait avoir des conséquences majeures sur le processus de révision constitutionnelle.