Bac 2026 : Les épreuves du second tour démarrent jeudi 9 juillet

Les épreuves du second groupe du Baccalauréat général, session 2026, débuteront le jeudi 09 juillet 2026 sur l’ensemble du territoire national. L’information a été rendue publique ce mardi par un communiqué de l’Office du Baccalauréat.

Selon la note officielle signée par le Directeur de l’Office reprise par Pressafrik, les « candidats admissibles sont invités à se présenter dans leurs centres d’examen respectifs aux dates et heures indiquées par les autorités académiques ».

Pour être autorisés à composer, les élèves devront obligatoirement être munis de leur convocation et d’une pièce d’identification en cours de validité.