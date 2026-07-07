Candidature à l’ONU : Macky Sall échange avec les ambassadeurs des États-Unis et de la France

L’ancien président Macky Sall a annoncé, à travers deux publications sur le réseau social X, avoir poursuivi ses démarches diplomatiques dans le cadre de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies.

Il remercie l’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, Michael Waltz, pour leur entretien du 6 juillet 2026. Selon lui, les échanges ont porté sur sa candidature ainsi que sur plusieurs sujets d’intérêt majeur, notamment la réforme de l’Organisation des Nations unies.

Macky Sall exprime aussi sa gratitude à l’ambassadeur de France auprès des Nations unies, Jérôme Bonnafont, pour un entretien qu’il qualifie de convivial. Il indique que les discussions ont porté sur les grandes questions concernant l’Organisation et les défis contemporains du multilatéralisme.