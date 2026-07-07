Camp Pénal : un détenu décroche le Bac avec mention

Un détenu du Camp pénal de Liberté 6 a brillamment réussi les épreuves du baccalauréat en obtenant la mention Assez Bien, une performance saluée par l’Administration pénitentiaire comme un symbole fort des possibilités offertes par l’éducation en milieu carcéral.

Dans un communiqué, l’Administration pénitentiaire s’est félicitée de cette réussite, soulignant qu’elle illustre l’importance de garantir l’accès à l’instruction aux personnes privées de liberté. Selon elle, ce résultat est le fruit des efforts, de la persévérance et de la détermination du candidat, engagé dans un parcours de formation malgré les contraintes de la détention.

Au-delà de la performance individuelle, cette réussite met également en lumière les actions menées par l’Administration pénitentiaire, en collaboration avec ses partenaires, pour favoriser l’éducation, la formation professionnelle et la préparation à la réinsertion sociale des détenus. Ces initiatives s’inscrivent dans la mission de service public visant à offrir de réelles perspectives de réhabilitation.

L’Administration pénitentiaire a adressé ses chaleureuses félicitations au nouveau bachelier pour cette distinction académique. Elle a également exprimé sa gratitude envers les enseignants ainsi que l’ensemble des acteurs ayant contribué à son accompagnement, saluant leur engagement en faveur de l’éducation comme outil essentiel de réinsertion.

Cette réussite rappelle que l’école peut demeurer un puissant vecteur d’espoir et de transformation, y compris en milieu carcéral. Elle démontre qu’avec un accompagnement adapté, la détermination et l’accès au savoir peuvent ouvrir la voie à une nouvelle chance et à une meilleure réinsertion dans la société.