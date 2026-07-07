Le mouvement dirigé par Serigne Guèye Diop annonce sa fusion dans le futur parti présidentiel

Le mouvement Le Sénégal En Mouvement vers l’Excellence (SEME-JI KOOM KOOM), dirigé par Dr Serigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce, a annoncé officiellement sa décision de se fondre dans le futur grand parti politique voulu par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Dans un communiqué officiel, l’organisation, dont le président occupe également les fonctions de superviseur général adjoint chargé de la structuration et de la mobilisation de la Coalition Diomaye Président, réaffirme son soutien total à cette initiative. Selon la direction du mouvement, cette consolidation des forces politiques autour du chef de l’État constitue une étape décisive pour accélérer la mise en œuvre du projet de transformation nationale et garantir la stabilité du pays.

Pour appuyer cette dynamique de rassemblement, le mouvement s’appuie sur la mobilisation enregistrée lors de son grand meeting organisé à Mbour le 9 mai dernier, qu’il présente comme un témoignage de l’adhésion populaire à cette orientation politique.

Dans la perspective du lancement officiel de cette future formation présidentielle, le SEME-JI KOOM KOOM annonce sa participation active à une vaste tournée nationale d’information, de sensibilisation et de mobilisation à travers toutes les régions du Sénégal. Cette campagne aura pour objectifs d’expliquer les enjeux de cette nouvelle étape, de renforcer les structures de terrain et de préparer la naissance du parti.

Le communiqué se conclut par un appel solennel lancé aux citoyens de l’intérieur du pays comme de la diaspora, incluant les jeunes, les femmes, les travailleurs et les opérateurs économiques, à rejoindre massivement cette future organisation politique.